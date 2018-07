Giornalisti, la lista di proscrizione al contrario di Salvini

“Rosiconi e menagramo”: così il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, dal palco di Pontida ha definito quei giornalisti che criticano il suo partito o lo hanno dato in passato per morto. Per i quali ha fatto una lista di proscrizione al contrario, facendone i nomi ma anche augurandogli ogni bene: “Lunga vita umana e professionale ai Gad Lerner, agli Eugenio Scalfari e ai Michele Santoro“.

Intanto però l’associazione Amici della Lirica ha organizzato per oggi, lunedì 2 luglio, un pranzo di gala con la partecipazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini all’Hotel Four Seasons di Milano. L’anno scorso per gli Amici della Lirica Salvini fu nominato l’uomo dell’anno. Nel corso dell’evento saranno presentati i libri su Putin e Trump scritti da Gennaro Sangiuliano del Tg1, che sarà intervistato dai giornalisti Paolo Del Debbio e Vincenzo Di Vincenzo. Il ricavato dell’evento benefico organizzato dall’associazione presieduta da Daniela Javarone verrà devoluto interamente ai City Angels. Insomma, i giornalisti non sono tutti cattivi: ci sono anche quelli buoni.