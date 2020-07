Gli esperti di Zaia leggermente arrabbiati con Crisanti: «Sciacalli e zanzarologi non meritano risposta»

Dopo essere stato criticato apertamente dall’ex professore dell’Imperial College, Giorgio Palù non si trattiene e in un’intervista al Gazzettino definisce Crisanti “zanzarologo”

Ieri il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha risposto ad Andrea Crisanti, che in un’intervista alla Stampa aveva chiamato in causa Giorgio Palù e Roberto Rigoli, i due esperti a cui il governatore si appoggia, prendendosela con “chi butta benzina sul fuoco”. Oggi Giorgio Palù non si trattiene e in un’intervista al Gazzettino definisce Crisanti “zanzarologo”:

Professor Palù, le dispiace essere tirato per la giacca?

«Ci ho pensato a lungo, ma non voglio scendere in polemica. La comunicazione scientifica seria non dovrebbe fare polemica per vendere copie. Il sale della discussione anche nella scienza è il confronto, anche tra visioni scientifiche diverse. Ma questo viene fatto tra pari, tra persone riconosciute come virologi dalla comunità scientifica internazionale o dalle riviste specialistiche. Non con quelli che si accreditano come virologi o che vengono accreditati dai giornali come tali».

Intende sottolineare che Crisanti in realtà non è virologo ma parassitologo?

«Non intendo fare nomi né riferirmi ad alcuno. Io sono un virologo da sempre e dico che la discussione su questo settore si fa e si porta avanti basandosi su ipotesi scientifiche. Non so come funzioni invece tra gli zanzarologi».

Perché Palù chiama Crisanti “zanzarologo”? Dopo aver notato che l’accusa di Palù è la stessa che rivolgono a Crisanti i complottisti del web chiamando in causa Bill Gates, ricordiamo che il professore dell’Imperial College ha diretto nel 2018 uno studio pubblicato poi su Nature che dimostra che è possibile influenzare il gene che decide se dall’uovo di zanzara si svilupperà un innocuo maschio o una femmina capace di pungere e diffondere la malaria e altre malattie:

«Si chiama doublesex e potrebbe essere il tallone d’Achille di tutti gli insetti nocivi», dice il medico. Colpendo questo punto debole i maschi restano sani, ma le femmine sviluppano tratti ambigui e perdono il pungiglione. Senza femmine fertili, la riproduzione si ferma e addio malaria. Ma la stessa strategia potrebbe funzionare anche contro zika, dengue, febbre gialla. I «drive» sono elementi genetici in grado di copiarsi da soli. Usandoli, Crisanti è riuscito a favorire l’ereditarietà del gene antimalarico trasmettendolo a tutti i nuovi nati, anziché solo a una parte di loro come vorrebbe la legge di Mendel.

La ricerca dello “zanzarologo” aveva l’obiettivo ultimo di liberare il mondo dalla malaria, non certo a potenziare gli zampironi. Ma la cosa divertente è che nell’intero colloquio con Federica Cappellato Palù non chiama mai per nome Crisanti: