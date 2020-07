Andrea Crisanti, gli errori di Zaia e dei suoi consiglieri che sbagliano in Veneto

Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova dopo anni all’Imperial College di Londra, oggi in un’intervista a La Stampa parla del focolaio di COVID-19 in Veneto e degli annunci di inasprimenti delle misure nella regione dopo la crescita dell’indice di contagio:

Come va letta la crescita dei contagi in Veneto?

«Era prevedibile, da aprile ripeto che bisogna dire la verità ai cittadini. Se si racconta che il virus è sparito le persone abbassano l’attenzione. L’ironia della sorte è che due dei firmatari del documento che sostiene questa tesi, Palù e Rigoli, siano tra i più ascoltati consulenti di Zaia».

Ma questo ritorno del contagio è preoccupante?

«No, è un dato normale. I focolai vanno dati per scontati, ma bisogna identificarli subito e spegnerli. Zaia più che arrabbiarsi con i veneti dovrebbe prendersela con i tecnici che gli stanno vicino».

Ce l’ha col governatore?

«No, l’ho aiutato e abbiamo lavorato insieme. Ce l’ho con le manipolazioni della realtà».

Perché alcuni scienziati sostengono che il virus si sia indebolito?

«Andrebbe chiesto a loro. Dicono che clinicamente non è più visibile, un eufemismo mai apparso nelle scienze biomediche. Non si può sostenere scientificamente che il virus sia meno pericoloso».

Eppure qualcosa è cambiato e i nuovi contagiati non finiscono in ospedale.

«E’ vero che non si sta più male come una volta, ma non ci si chiede perché e in ogni caso on c’è una risposta provata a questa domanda».

Lei cosa pensa?

«Che viviamo l’onda lunga del lockdown, che le mascherine ci proteggono e lasciano passare meno carica virale, che le distanze contano, che ci laviamo di più le mani e ci tocchiamo di meno, che in giro ci sono meno persone contagiose ed essere infettati da uno con la mascherina è diverso che esserlo da dieci senza, che il caldo influisce, che i medici sanno qualcosa di più sulle cure, ma che il virus non si è indebolito e anzi secondo alcuni studi è più contagioso».