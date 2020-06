«La Regione Lombardia ha secretato i dati sui morti di Coronavirus per provincia»

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori dice che la Regione Lombardia non comunica più i dati sui morti per Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 per provincia: “Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali, hanno secretato i dati per provincia”

E il primo cittadino aggiunge che neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, “e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche”. Ieri Regione Lombardia ha comunicato 99 nuovi positivi e 32 morti: dall’inizio dell’epidemia i positivi sono 90.680, mentre i decessi 16.349. I tamponi effettuati sono stati 9.305 (totale a 845.618), con un rapporto di 1,1% rispetto ai casi riscontrati. Gli attualmente positivi sono scesi di 44 unità (17.857), mentre i guariti/dimessi 507 (56.474). I casi di ieri sono 27 a Milano (per un totale di 23.510) di cui dieci a Milano città (dove da inizio epidemia sono 9.984), 12 a Brescia e dieci a Bergamo, Nessun caso invece si è registrato a Sondrio.

Il rapporto tamponi/casi positivi è sceso di conseguenza all’1,1% dall’1,9% del giorno prima. I guariti oggi sono 507 mentre i pazienti in terapia intensiva erano 98 contro i 96 dell’altroieri. Calano infine a a 2.565 (da 2660) i ricoverati non in terapia intensiva.