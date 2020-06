Giorgia Meloni odia le passerelle ma va da Barbara D’Urso a lamentarsi di De Luca

Giorgia Meloni, come Salvini, non va agli Stati Generali perché odia le passerelle. Per questo ieri ha deciso di partecipare a una difficile prova per un politico di prima classe, come gettarsi tra i vietcong in Vietnam nel 1966: andare da Barbara D’Urso.

“#DeLuca fa monologhi senza contraddittorio”, ha detto la #VispaTeresa in un monologo da Barbara d’Urso su Canale 5 in prima serata. 😂#noneladurso #Meloni pic.twitter.com/I84eASdWDU — E w a n ️️ (@DeerEwan) June 21, 2020

L’eroica scelta si è transustanziata nella decisione di cantargliele al governatore della Campania Vincenzo De Luca, accusato di fare “monologhi senza contraddittorio” persino “voVgaVi” dopo la frase sul “fondoschiena, peraltro usurato” di Matteo Salvini: la Meloni dice che De Luca è volgare e dovrebbe invece occuparsi della Campania che soffre, nonostante la Regione abbia in effetti destinato bonus affitti, pensioni minime a mille euro, bonus alle famiglie e alle imprese con una velocità superiore a quella del governo centrale per quanto riguarda i contributi a fondo perduto.

@GiorgiaMeloni risponde alle polemiche sulla manifestazione del 2 giugno a Roma #noneladurso pic.twitter.com/tmsWT3rC1O — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 21, 2020

Infine Meloni ha spiegato che nella manifestazione del centrodestra le persone erano distanziate a un metro.