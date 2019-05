La tenera Giorgia che affonda Sea Watch e salva gattini

La tenera Giorgia Meloni potrebbe aver molto da festeggiare il 26 maggio se Fratelli d’Italia dovesse riuscire a superare la soglia del 4%, portando per la prima volta eurodeputati a Strasburgo. E siccome anche lei, come Salvini, conosce i suoi polli, qualche giorno fa ha proposto di affondare la nave, precisando – bontà sua, e con molta delusione dei followers – di voler trasbordare prima i passeggeri.

La #SeaWatch pronta a entrare in acque italiane. Trasbordare i passeggeri e poi affondare la nave: questo farebbe un governo che intende difendere i propri confini. O anche stavolta la daremo vinta alle Ong? — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 18 maggio 2019

A differenza delle proposte elettorali, siccome in Italia siamo in uno stato di diritto, a prendersi la responsabilità di chiudere la vicenda è stata la magistratura – e il PM Patronaggio ha trollato Salvini un’altra volta – ma l’ex draghetta di Usenet intanto ha fatto sapere a Libero che lei è gattolica, cioè ama molto i gatti (e aiuta gli animalisti).

Il che, per carità, è molto bello. Se non fosse che questo voler bene agli animali mentre si schifano le persone non è molto “gattolico” (e nemmeno cattolico).

