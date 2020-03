Come Giorgia Meloni è felice se i soldi li dà Musumeci e si arrabbia se li dà Conte

Guardate questi due post in rapida successione usciti oggi sulla pagina facebook di Giorgia Meloni: il primo è stato scritto per elogiare il governatore di Fratelli d’Italia Nello Musumeci, che in Sicilia ha stanziato 100 milioni di euro per i meno abbienti:

Mentre il secondo è stato pubblicato dopo l’annuncio del DPCM soccorso alimentare con i buoni pasto per i meno abbienti da parte del governo Conte:

L’Italia ai tempi del coronavirus funziona così: a quelli che hanno il reddito di cittadinanza mettono i soldi in tasca, a chi fino a ieri lavorava ogni giorno per guadagnarsi da vivere e oggi si trova senza soldi spetta invece l’umiliazione dei buoni spesa.

Stiamo vivendo uno shock sociale ed economico mai visto prima, non possiamo permetterci squilibri: nessuno deve rimanere solo, accreditiamo subito 1000€ per il mese di marzo sul conto di TUTTI quelli che ne hanno bisogno!

Tutto chiaro, no? Se i soldi li stanzia Musumeci è un bellissimo gesto da parte del governatore che è vicino alla sua gente e bla bla bla. Se invece i soldi li stanzia il governo, i buoni spesa sono un’umiliazione per i poveri. Meglio dare 1000 euro a caso, come ha proposto la stessa Meloni ieri, e poi arrabbiarsi se arrivano a chi non ne ha diritto perché così è impossibile controllare. Giorgia Meloni è la prova ulteriore che in Italia la situazione è disperata, ma non è seria.