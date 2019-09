Giarrusso: dalle manette al PD all’accordo per il governo con il PD

E non si dica che sono giustizialisti, per carità. Mario Michele Giarrusso, senatore del MoVimento 5 Stelle, ha pubblicato sulla sua pagina facebook questo endorsement all’accordo tra Partito Democratico e M5S, insieme a una foto in cui è ritratto insieme all’onorevole Dalila Nesci e al collega a Palazzo Madama Nicola Morra:

Quelli che voteranno NO su Rousseau, si scelgano un poveraccio a caso, tra i percettori del reddito di cittadinanza del loro paese e gli comunichino che, dall’anno prossimo, un nuovo governo Berlusconi-Meloni-Salvini glielo toglierà. Si potrebbe dire loro “sai, di Conte non mi fidavo, una volta ha votato PD”, oppure “questo governo lo voleva la Merkel”, o ancora “mai col partito delle banche!”

Quando il poveraccio vi guarderà attonito, sbraitategli “SVEGLIA!!!1!” (mi raccomando, molti punti esclamativi e qualche “1”). Sporcatevi le mani con qualcosa di più delle caccole sulla vostra tastiera. Sporcatevi le mani con le vostre scelte, col vostro voto.

Ora, non è nemmeno il caso di star lì a ricordare che Mario Michele Giarrusso è il senatore che qualche tempo fa, uscendo dalla seduta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, fece il gesto delle manette rivolto verso i senatori DEM che lo stavano contestando.

Successivamente lo stesso Giarrusso disse che aveva fatto quel gesto perché si sentiva intimidito dalla presenza dell’onorevole Morani. Che, ovviamente, nemmeno c’era:

