Giancarlo Talamini Bisi: il prof di Fiorenzuola si scusa (e le altre cose che ha scritto?)

Giancarlo Talamini Bisi, professore di storia e geografia all’Istituto superiore Mattei di Fiorenzuola D’Arda nel piacentino, si è scusato con una mail che ha inviato ai giornali che hanno parlato di lui: “Buonasera, sono Giancarlo Talamini, il docente che ha pubblicato su facebook, le esternazioni, attualmente circolanti in rete. Ne approfitto per scusarmi con gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti che non era certo nelle mie intenzioni mettere in difficoltà attraverso il mio scritto. Chi ha mi conosciuto sa che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere”.

Ieri aveva scritto uno status per minacciare i suoi alunni di bocciatura se fossero scesi in piazza con le Sardine contro Salvini a Fiorenzuola. Allo status avevano reagito sindacati, sottosegretari, viceministri e ministro della Pubblica Istruzione chiedendo e minacciando sanzioni nei suoi confronti. Docente anche di italiano e latino, 54enne originario di Torrano di Pontremoli in provincia di Massa Carrara, è riuscito a mettere d’accordo tutti: l’istituto Mattei, che ha sottolineato« l’estraneità della scuola», e lo stesso Salvini: «I professori facciano i professori e gli studenti facciano gli studenti, vadano dove vogliono». «Ho avuto professori quasi sempre di sinistra eme li sono tenuti, ma ognuno è libero di andare a fare quello che vuole». Mentre la candidata in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni ha precisato che l’insegnante «non è un iscritto alla Lega, condanno le sue parole, sono inaccettabili».

Sul suo sito internet su Altervista compaiono le scuse accorate nei confronti dei suoi studenti, arrivate dopo le minacce di sospensione da parte del ministero:

Giancarlo Talamini, nasce nel dicembre 1965; insegna italiano, storia e latino al Liceo dal 1993. Nel 1998 è uscito nelle librerie il suo saggio “L’Europa di domani” e nel 2013 “Quasi quasi andiamo a correre” a carattere sportivo. Segue nel 2018: “Metodologia didattica per l’insegnamento di materie letterarie nel liceo sportivo” e, nel 2019, “Sprint, cultura in movimento”. Dal 1988 al 2013 sono stati pubblicati, sulle maggiori testate locali e nazionali, 212 interventi su tematiche politiche, sportive e scolastiche. Dal 1989 al 2013 ha partecipato a più di 250 manifestazioni tra atletica su pista, corsa su strada e ciclistiche a cui vanno aggiunti i 5000 km percorsi nelle marce non competitive. Nel palmares podistico, una mezza maratona in ogni regione italiana e nel Mediterraneo europeo; in quello ciclistico, la Coppa Toscana e i Mondiali Udace nel 2009, la Nove Colli e la Coppa Unesco nel 2010, il Giro delle Dolomiti nel 2009 e 2011, la Coppa Emilia nel 2010, il Brevetto Appennino nel 2012 e la Cervino Cycling Marathon nel 2013. Si è aggiudicato il “Premio Battaglia” per tesi a carattere storico nel 1994, 1996, 1998, 2003 e 2010 oltre ad essere stato co-autore dei volumi “Il cattolicesimo a Piacenza nel 1848” , “Gaspare Landi tra 700-800” , “Piacenza primogenita”, pubblicati dalla Banca di Piacenza.

Ma anche robine come questa: “Sono razzista e me ne vanto”.

Il problema è che non si è scusato per le altre cose che ha scritto: queste.

E intanto in rete fioccano le “testimonianze” sulle sue altre virtù:

Ho avuto (purtroppo) questa “persona” come docente di italiano e storia al liceo. Non molto preparato e dall’umore instabile, nonostante non esprimesse le sue idee politiche. Tutti presupposti perché non potesse finire bene.

Mi vergogno di averlo conosciuto. https://t.co/sJYm64mCWJ — Alessandro Bronzini (@ale_bronzini) November 23, 2019

Intanto anche ieri, a migliaia hanno riempito le piazze di Reggio Emilia e Perugia. Mentre per l’evento a Roma, il 14 dicembre, si punta a quota 100 mila sardine.

