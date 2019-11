L’utente facebook Giancarlo Talamini Bisi dice di essere un insegnante e che sarà presente in piazza con le Sardine a Fiorenzuola domenica 24 novembre per vedere se a manifestare ci saranno suoi studenti: “Se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio.

Il professore, che rilascia pubblicamente i suoi messaggi, sembra essere sceso sul piede di guerra per le elezioni in Emilia Romagna Giancarlo Talamini Bisi: l’insegnante che vuole bocciare gli studenti che manifestano con le Sardine a Fiorenzuola e vuole assolutamente che sia reso pubblico il suo impegno (per questo il suo nome non viene oscurato in questo articolo): “Potete anche scrivermi e chiamarmi, ho un sito personale, non temo di metterci la faccia. Venite pure a trovarmi a Torrano di Pontremoli: ho due motoseghe, tre marazzi, un cane, una falce, due accette: credo bastino per darvele sulle vostre teste vuote”.

C’è di più: come si evince da questo commento in cui risponde a un altro utente, le sue preferenze politiche sono piuttosto nette:

Ed è anche un esperto di politiche del lavoro:

Sto guardando Piazza Pulita e l intervista ai 3 sfigati delle Sardine. Sono molto giovani, la menano con l associazionismo e, quel che è peggio, son precari e disoccupati, girano per l Italia a cercare un lavoro. Io, se fossi in loro, piangerei per la loro condizione , mi cercherei un lavoro stabile, non perderei tempo a fare il coglione in giro e credere alle favole.

EDIT: La viceministra dell’Istruzione Anna Ascani promette una brutta giornata per il professore di Fiorenzuola:

In molti stamattina mi hanno segnalato il gravissimo comportamento di Giancarlo Talamini Bisi. Un insegnante che offende e promette di penalizzare gli studenti solo perché vorrebbero partecipare alle manifestazioni delle sardine, usando turpiloquio e minacce non troppo velate. Non è un comportamento tollerabile. Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti. Nessuno può essere discriminato per le proprie idee, tantomeno nella scuola.

Leggi anche: Le quattromila sardine a Palermo