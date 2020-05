Gallera crede che per prendere il Coronavirus deve incontrare due persone infette contemporaneamente

Luca Bizzarri su Twitter ha pubblicato questo meraviglioso video tratto dalla conferenza stampa di ieri della Regione Lombardia in cui Giulio Gallera dimostra a tutti la sua clamorosa competenza riguardo l’infezione da Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Secondo il tenero Gallera “dobbiamo continuare su una strada che ci sta portando fortemente verso la diffusione del contagio perché, lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire? Vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50. E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette per infettare me”.

Cosa ha capito Gallera di come ci si contagia con il Coronavirus dopo 16mila morti in Lombardia

Gallera prosegue poi nella dotta spiegazione: “E questo è l’efficacia dell’azione e ciò che ci fa stare più tranquilli e confidenti. Quando è a 1 vuol dire che basta incontrare una persona infetta che mi infetto anche io”. Naturalmente l’assessore alla sanità della Regione Lombardia dice una marea di sciocchezze: il valore di 0,51, che in realtà è la stima di RT nella settimana in corso, di cui blatera non vuole dire che bisogna incontrare due persone infette per ammalarsi, ma che in media una persona infetta ne contagia 0,50, mentre quando l’indice RT è a uno vuol dire che in media una persona infetta ne contagia un’altra.

In ultimo, andrebbe ricordato che, guardando al quadro individuale, la Lombardia ha più casi positivi della Cina e ogni giorno la metà di quelli italiani. Però l’Rt sotto l’1. Ed è quindi delicata la scelta sull’apertura dei confini regionali anche se il governatore Fontana dice che il giro d’affari della regione dovrebbe essere tenuto in conto.

Leggi anche: Il leghista che dice che Gallera e Fontana hanno sbagliato tutto