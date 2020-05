Fontana e la Lombardia che va riaperta “per il giro d’affari che c’è”

In un’intervista rilasciata oggi a Repubblica Attilio Fontana ci tiene a spiegare che la Lombardia va riaperta il 3 giugno “anche per il giro d’affari che c’è”, dimostrando grande attenzione alla questione della salute dei suoi concittadini. L’intervista di Piero Colaprico:

Ieri in consiglio dei ministri si parlava della possibilità di impedire agli abitanti di alcune regioni, come Lombardia e la Val d’Aosta, di “sconfinare” dal 3 giugno. Che ne pensa?

«Che i nostri numeri miglioreranno e non ci sarà bisogno di tenerci bloccati, anche per il giro d’affari che c’è. Se così non fosse, posso solo attenermi a quello che dice l’Istituto superiore di sanità».

Sotto Palazzo Lombardia arriva la manifestazione di chi ha il fiocco nero sulla mascherina, simbolo dei troppi morti e della proposta di commissariare la Sanità lombarda…

«Sono persone che o non conoscono bene i fatti o cercano di strumentalizzare la situazione».