Il leghista che dice che Gallera e Fontana hanno sbagliato tutto

Alessandro Cè è stato assessore leghista alla Sanità nella III giunta Formigoni. Oggi in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano critica Gallera e Fontana per la gestione dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 in Lombardia

L’utilità delle Ats per la popolazione lombarda durante il Covid?

Direi nessuna. È evidente che non abbiano funzionato perché da molti giorni prima del paziente 1 di Codogno erano presenti polmoniti atipiche e non mi risulta sia stata avviata nessuna indagine approfondita sul territorio. Tantomeno ci sia stata una “connessione virtuosa”con la Regione. Eppure la loro funzione sarebbe di prevenzione delle malattie, programmazione e controllo dell’assistenza. Sono di fatto il potere esecutivo –con nomine politiche –del Pirellone.

È stato commesso l’imperdonabile errore di dare maggiore importanza al numero di prestazioni erogate da ospedali, case di cura e ambulatori e aver trascurato la presa in carico dei pazienti che sarebbe dovuta avvenire attraverso le Ats, i distretti sanitari e i medici di base.

Una valutazione di Fontana e di Gallera.

Fontana direi disorientato. Gallera vanaglorioso, cinico e incompetente. Cosa avrebbero dovuto fare?

La stessa cosa che ha fatto Zaia in Veneto: seguire indicazioni di persone competenti.

