L’ennesima figuraccia di Fusaro che mendica ospitate in tv

Noi non sappiamo quando arriverà la fine del mondo ma una cosa è certa: quel giorno Diego Fusaro starà pietendo un invito in tv che qualcuno gli rinfaccerà su Twitter. Dopo lo sdeng di Gaia Tortora oggi tocca persino a Davide Parenzo prenderlo a calci ricordandogli che lo chiama in privato per chiedere di essere invitato a In Onda e poi fa lo sciocchino in pubblico.

La lite la comincia Parenzo stamattina e la prosegue Fusaro sfottendo il giornalista perché non è laureato. A quel punto arriva il primo colpo del co-conduttore di In Onda, che subito dopo ne piazza un altro minacciando la pubblicazione dei messaggi privati.

In tutto ciò, Fusaro riesce a rispondere solo sul matrimonio evitando (saggiamente) di approfondire il capitolo inviti in tv.

E via, verso la prossima figurimmerda!

EDIT: La saga di Fusaro contro La7 è continuata in modo appassionante oggi. Il turbofilosofo ha minacciato a quel punto di denunciare Parenzo:

Il conduttore di In Onda gli ha risposto chiedendo a Fusaro di pubblicarle lui e autorizzandolo con un bacione. Nel frattempo si è aperto un altro fronte con Gaia Tortora:

La lite è continuata successivamente, anche a causa dell’insulto (“idiota”) di Tortora:

Ed ha finito per degenerare:

Con la Tortora il turbofilosofo ha un conto aperto per una storia simile a quella di Parenzo: anche quella volta c’era di mezzo l’Erasmus.

