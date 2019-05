Lo sdeng di Gaia Tortora a Diego Fusaro

Ieri, non avendo niente da fare come il tizio della canzone di Luigi Tenco, Diego Fusaro ha deciso di prendersi un bello sdeng da Gaia Tortora, giornalista di La7 e conduttrice di Omnibus. Fusaro ha infatti approfittato dei fatti di Cadice, dove un italiano ha dato un calcio in faccia a uno spagnolo che era a terra, per parlare male dell’Erasmus, dimostrando così di avere poche idee, ma ben confuse. Gaia Tortora a quel punto gli ha risposto: “Tu non ci fai. Ci sei proprio. Cretino”.

A quel punto Fusaro, rosicando come suo solito, è partito nella risposta più stupida che potesse dare a una conduttrice televisiva: le ha detto che abbaia, raglia e starnazza nei programmi di intrattenimento. E la Tortora si vede che aveva uno sdeng in preparazione: “Parli di quell’intrattenimento dove tu, caro, preghi continuamente con SMS di essere invitato?”. Giunta al fin della licenza, Tortora ha toccato. E il castello di cartacce di Fusaro è crollato miseramente.

