Il capo della polizia adesso scopre che non gli piacciono nemmeno le multe alle ONG

Proseguono le epifanie del capo della polizia Franco Gabrielli. A settembre ha cambiato idea sulle divise indossate da Matteo Salvini: dopo aver sostenuto in un’intervista al Corriere della Sera mentre il capitano era ancora in carica che si trattasse di “un gesto d’attenzione nei confronti delle forze dell’ordine”, ha successivamente scoperto l’inopportunità della cosa: “Ho sempre detto, ma signori miei un ministro dell’Interno che è l’unica autorità di pubblica sicurezza, vertice politico della Polizia di Stato ha bisogno di una t-shirt per riaffermare questa sua funzione? Perché così facendo si rischia di immaginare che i cittadini siano una banda di idioti, che hanno bisogno di una t-shirt, di un vessillo per riaffermare una cosa di questo genere”, aggiungendo poi che “Lui veramente lo utilizzava come una modalità per farsi sentire come parte“.

Oggi è il turno delle multe alle organizzazioni non governative. “Non sono d’accordo sulle multe alle ong“, ha detto Gabrielli al Festival delle città in corso a Roma parlando dei provvedimenti inseriti nel decreto sicurezza. “Ma è sbagliato – ha aggiunto – dire che i due decreti sicurezza non siano del tutto corretti. Alcune cose sono positive: ad esempio, chi manifesta deve farlo pacificamente e non giudicare le forze dell’ordine come dei punching ball”. Un vero peccato che Gabrielli non abbia pensato di dichiarare la sua contrarietà alle multe prima e lo faccia soltanto adesso che Salvini non è più al potere. Oppure è proprio perché non è più Salvini al potere che Gabrielli scopre in suo dissenso?

