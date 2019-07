Perché la foto dell’americano con benda e manette può costare all’Italia l’estradizione

Mentre un nutrito gruppo di analfabeti (funzionali) del diritto – tra i quali possiamo annoverare orgogliosamente un paio di ministri – fa la Ola alla pubblicazione della foto di Natale Hjorth bendato e ammanettato in caserma prima dell’interrogatorio, Carlo Bonini su Repubblica scrive oggi che quello scatto può costare all’Italia l’estradizione per i due accusati. Il racconto dei fatti ci fa anche scoprire che nella storia c’è una vecchia conoscenza delle cronache:

I due cittadini americani vengono fermati dai carabinieri del Reparto Investigativo intorno alle 11 del mattino di venerdì nella loro stanza all’hotel Meridien Visconti. Sul posto, è il comandante del Reparto, il colonnello Lorenzo D’Aloia. È un ufficiale per bene. Che si è guadagnato la stima della Procura di Roma e molti nemici nel Corpo. Perché è l’ufficiale che ha fatto “girare” l’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Che si è sottratto all’omertà di Corpo contribuendo a individuare chi aveva depistato, nell’Arma, la ricerca della verità. […]

Per quello che l’inchiesta interna ha sin qui accertato, il capo pattuglia, un sottufficiale del Reparto, decide non solo che a Natale Hjorth non vengano tolte le manette. Ma che debba essere anche messo nella condizione di non poter vedere dove i militari lo stanno conducendo. Per questo, si sfila il foulard azzurro che ha al collo e lo stringe intorno alla fronte del ragazzo come una benda. Quindi, dopo averlo fatto sedere al centro della stanza, si allontana. Da quel momento in poi, nella saletta dove Natale Hjorth è stato parcheggiato comincia un via vai di militari. Alcuni dei quali appartengono anche alla stazione Farnese (quella del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega). Ed è uno dei tanti carabinieri che si avvicendano in questo passeggio indistinto a scattare la foto. Verosimilmente dalla porta finestra della sala che affaccia sul cortile interno.