Il consigliere di Fratelli d'Italia dice che Peppa Pig è uno strumento per deviare le nuove generazioni

In un duro post su FB, Filippo Bianchi ha criticato il cartone animato Peppa Pig per aver introdotto personaggi LGBTQ+

I creatori del cartone animato Peppa Pig hanno deciso di introdurre in un episodio una coppia di genitori dello stesso sesso, in particolare una coppia lesbica. La puntata in questione si intitola Families ed è andata in onda in Gran Bretagna. Filippo Bianchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bergamo, ha criticato questa decisione in un post pubblicato sul suo profilo Facebook:

La critica di Filippo Bianchi risulta alquanto dura. Bianchi sostiene che questa scelta degli autori di Peppa Pig non abbia nessuno scopo educativo ma che sia puro indottrinamento e che i cartoni animati siano lo strumento migliore per deviare le nuove generazioni. Nelle parole del consigliere torna un concetto – quello di “devianza” – che nei giorni scorsi ha fatto discutere.

La decisione di inserire personaggi LGBTQ+ in Peppa Pig

Quella di introdurre nuovi personaggi che rappresentano la comunità LGBTQ+ nella trama del cartone è una decisione recente degli autori di Peppa Pig. Nel 2019 era stata lanciata una petizione affinché il cartone britannico dal successo planetario – Peppa Pig è stato esportato in ben 180 Paesi – fosse più inclusivo. Dopo tre anni, si assiste finalmente al debutto di Penny Polar Bear, un personaggio dello show, e delle sue due mamme.

La petizione fatta circolare nel 2019 sosteneva la necessita di insegnare fin da subito ai bambini quanti modelli differenti di famiglia possono esistere e di evitare che i figli di genitori dello stesso sesso possano sentirsi alienati da Peppa Pig o da altri cartoni poco inclusivi. Altri bambini, basandosi sul modello di “famiglia tradizionale” veicolato dalla maggior parte dei cartoni animati e degli spettacoli indirizzati ai bambini, potrebbero essere più propensi a maltrattarli, semplicemente perché non conoscono l’esistenza di famiglie composte da genitori dello stesso sesso. Peppa Pig quindi non è solo divertimento e intrattenimento per bambini ma può essere utilizzato per veicolare un insegnamento.