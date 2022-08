“Obesità e anoressia” nell’elenco delle “devianze” secondo Fratelli d’Italia

Hanno provato a mettere una toppa a quella dichiarazione video in cui si lanciava un concetto senza spiegarlo (in linea con il programma elettorale presentato dal centrodestra). Nel farlo, però, i social media manager di Fratelli d’Italia sono riusciti nell’impresa di seguire il vecchio adagio popolare: “la toppa peggio del buco”. E così, per alcune ore, sui canali social del partito di Giorgia Meloni è apparsa una card per contrattaccare Enrico Letta. E lì, tra le ormai famose “devianze” giovanili da sono state inserite patologie e disturbi come “obesità e anoressia”.

Devianze, secondo Fratelli d’Italia lo sono anche “obesità e anoressia”

Questo tweet non esiste più sui canali social di Fratelli d’Italia. È stato, infatti, rimosso poche ore dopo. Si trattava di una risposta a Enrico Letta che aveva replicato a questo video pubblicato da Giorgia Meloni (nel bel mezzo delle polemiche per un altro caso, quello della condivisione del filmato dello stupro di Piacenza) nella giornata di domenica.

#Devianze:

Per queste dichiarazioni di Giorgia Meloni pic.twitter.com/jWHbz7lrAP — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 22, 2022

Un concetto, quello di “devianze”, non spiegato dalla leader di FdI e questo ha dato spazio a tantissime interpretazioni. E il partito di Giorgia Meloni voleva spiegare nel dettaglio quel pensiero con un tweet che si è rivelato talmente sbagliato dall’essere rimosso dai profili ufficiali del partito:

“Droga, alcolismo, tabagismo, ludopatia, autolesionismo, obesità, anoressia, bullismo, baby gang, hikikomori (l’isolamento dagli altri e dalla vita pubblica, ndr)”.

Inserire due patologie e disturbi dell’alimentazione all’interno delle “devianze” non è stata una grande scelta da parte di chi cura i canali social del partito. E, ovviamente, come spiegato dalla stessa Giorgia Meloni, quel concetto non definito nel video originale non voleva minimamente far riferimento ad “anoressia e obesità”. Ma pare che su questo tema ci sia stata forte confusione all’interno del suo staff.