Così i suoi fans massacrano Salvini per il governo M5S-PD

Agli italiani non piace chi perde. E, oggi che è arrivato l’ok di Rousseau al governo M5S-PD, il perdente è Matteo Salvini. Per questo mentre il Capitano annuncia l’ennesima diretta in cui ripeterà la sua solita cantilena, nei commenti i suoi fans gli addossano la responsabilità della nascita dell’esecutivo. A parte le sue solite fans, che hanno una fede incrollabile nelle sue capacità…

I commenti vanno all’attacco del Capitano per la raffinata manovra politica alla Schettino che l’ha portato a cozzare contro gli scogli della realtà.

E così c’è chi annuncia che non ha intenzione di vedere la sua diretta perché ha consegnato il paese agli acerrimi nemici del PD.

C’è chi gli fa sapere che rischia di consegnare anche le regioni al PD.

E chi gli dice esplicitamente che ha fatto una cazzata:

E così ha fatto riavere Boschi e Renzi al governo.

Certo, c’è anche chi, come Elisabetta, in spregio a ogni evidenza crede ancora al complotto demo-pluto-giudaico-massonico che ha fregato quella povera vittima del Capitano:

Ma il tono generale dei commenti è univoco: Salvini dice sempre le stesse cose ma ormai è chiaro che “ha fatto tutto lui” e la sciocchezza è da imputare solo al Capitano del Papeete Beach.

Gli italiani, si sa, non amano i perdenti. Il rischio di Salvini, se davvero questo governo non cadrà, è uno e uno solo: potrebbe fare la fine di Gian Piero Ventura.

