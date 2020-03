La faccia di Salvini quando rivede il video in cui chiedeva di Riaprire tutto a Piazzapulita

In questi due minuti e mezzo tratti da Piazzapulita possiamo ammirare la faccina piuttosto nervosa di Matteo Salvini quando Corrado Formigli gli mostra il famoso video “Riaprire, riaprire tutto” è davvero imperdibile. Mentre lo guarda il nervosismo del Capitano è palpabile, sembra quasi ballargli l’occhio per la rabbia. Quando il conduttore gli chiede un commento quasi balbetta: “Mi scusi… mi scusi… lei troverà sicuramente le dichiarazioni ma non mi interessa il processo… era evidentemente una dichiarazione scientificamente sbagliata questa (cioè la sua, ndr), come era sbagliata quella del presidente del Consiglio che diceva ‘tutto sotto controllo’… Lei se lo ricorda? Lei in apertura di trasmissione mi ha chiesto ‘Conte è il suo presidente del consiglio?’ Sì. E quindi se il mio presidente del consiglio mi dice tutto sotto controllo, io ritengo che sia tutto sotto controllo, ho sbagliato io, ha sbagliato lui…”

Conte ha chiuso la Lombardia il 25 e lui ha fatto questo video il 27, ha toppato,punto… inaffidabile e #sciacallo, l’unica cosa che sa fare è aizzare gli animi degli italiani. #COVID2019italia #COVID19 #Piazzapulita #facciamorete pic.twitter.com/Ch8huVVk8i — Emanuele (@lellesan79) March 26, 2020

Formigli replica subito: “Però il 25 aveva chiuso la Lombardia Conte, due giorni prima di quel video, insieme a un pezzo dell’Emilia e delle Marche, lei invece ha fatto quel video lì, ha fatto una valutazione sbagliata…”. Ma soprattutto bisogna aggiungere un’altra cosa: se Salvini ha sbagliato come Conte, allora che differenza c’è tra Salvini e Conte? Perché il primo dovrebbe essere meglio del secondo.

E non è tutto, perché dopo l’intervista su Twitter Luca Morisi, il social media manager di Matteo Salvini, ovvero il responsabile delle pagine facebook in cui si postano video del Tgr Leonardo per accusare la Cina di aver fatto il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 in laboratorio finendo poi puntualmente derisi dall’intera comunità scientifica e da tutti quelli che ci capiscono qualcosa, interviene chiaramente irritato perché al Suo Capitano sono state fatte troppe domande rispetto al normale in televisione, interviene per difenderlo dicendo che Conte non aveva chiuso la Lombardia il 25 febbraio. E a Formigli tocca correggerlo ricordandogli il calendario.