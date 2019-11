Emilio Fede ricoverato al San Raffaele

Emilio Fede è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele. Fede si trova al pronto soccorso dell’ospedale di Milano dopo una caduta. L’ex direttore del Tg4 ha compiuto 88 anni lo scorso giugno.

Qualche giorno fa l’ex direttore del Tg4 defenestrato da Mediaset e protagonista delle inchieste sulle cene eleganti, intervenendo ai microfoni di Radio Padania Libera, nel programma “Onda Libera” condotto dal direttore Giulio Cainarca e da Antonio Verna, aveva anticipato alcuni contenuti del suo libro di prossima uscita. “Si intitolerà Che figura di merda, come una mia frase captata da un mitico fuorionda. In questo libro molti potranno riconoscere e riconoscersi”. Fede, poi, ai microfoni di RPL parla anche dei leader politici: “Salvini è simpatico, è un amico, mi piace la sua politica sull’immigrazione e la legittima difesa, all’inizio non mi aspettavo il suo successo in tutta Italia”. E poi racconta un aneddoto su Di Maio: “A Napoli lo incontrai in un ristorante, mi alzai e lo andai a salutare. Dopo poco fu Di Maio ad alzarsi e ad avvicinarsi a me, ringraziandomi di averlo salutato. E’ una persona umile e abbiamo preso l’ impegno di parlare di politica e di futuro in una prossima occasione”. Una battuta anche sui i migliori conduttori tv di oggi. Secondo Fede sono: ”Vespa, Porro, Formigli, Floris e anche Sara Varetto”.

