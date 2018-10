Il mezzo miliardo per i missili che la ministra non ha ancora tagliato

Francesco Verderami sul Corriere della Sera racconta oggi dell’ulteriore sviluppo preso nella faccenda delle spese militari da tagliare, dopo la scena del pianto della ministra Elisabetta Trenta per gli F-35:

Palazzo Chigi ha chiesto ai ministri di far conoscere «al più presto» i tagli alle spese stabilite dai loro predecessori. A settembre, come ha raccontato sul Corriere Alessandro Trocino, Di Maio istruì un processo contro la titolare della Difesa, che voleva investire mezzo miliardo su un nuovo sistema missilistico, e che lasciò in lacrime la riunione.

Con un sorriso sornione venerdì scorso Giorgetti si è rivolto alla sottosegretaria grillina all’Economia, Castelli: «Guarda che dalla Difesa non mi è ancora arrivato niente. Se la Trenta non mi dice nulla il mezzo miliardo per i missili resta a bilancio».