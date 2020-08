Quando Elena Murelli diceva: «Abbiamo accettato l’elemosina dei 600 euro»

Torna d’attualità il video del suo ultimo discorso come esponente del Carroccio in parlamento, quello in cui ha accusato il governo di “importare il virus per tenersi la poltrona” che era stato pubblicato con orgoglio anche sulla pagina di Matteo Salvini

Ieri la deputata Elena Murelli è stata sospesa dalla Lega per la storia del bonus 600 euro. E allora è tornato d’attualità il video del suo ultimo discorso come esponente del Carroccio in parlamento, quello in cui ha accusato il governo di “importare il virus per tenersi la poltrona” che era stato pubblicato con orgoglio anche sulla pagina di Matteo Salvini. In quello stesso video infatti Murelli diceva: “Ci siamo chiusi in casa per tre mesi e abbiamo accettato l’elemosina dei 600 euro”.

Murelli è in silenzio stampa da quando è scoppiato il caso. Non ha risposto alle richieste di spiegazioni dei giornalisti nei giorni scorsi e non l’ha fatto ieri. Il Corriere della Sera ricorda oggi che è stata docente a contratto all’università Cattolica ed è leghista dal 2001. Nel 2009 esordisce nel consiglio comunale del suo paese, di cui è tuttora consigliera, prima di approdare a Montecitorio nel 2018. Sul sito della Camera si definisce «consulente in finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione». Reddito dichiarato:106.309 euro. Era assurta alle cronache per un intervento in Aula «non sereno» (definizione sua): «Siccome stiamo uscendo dalla situazione di emergenza e non sapete come mantenere la poltrona, allora importate il Covid» con l’immigrazione. Anche Murelli si sarebbe scusata per il danno arrecato al partito.