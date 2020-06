Ecobonus al 110% esteso alle seconde case ma con il tetto

L’Ecobonus al 110% verrà esteso alle seconde case ma ci sarà un tetto di due appartamenti. Il Messaggero spiega oggi che la novità più rilevante degli emendamenti presentati al Senato dovrebbe essere l’estensione dell’incentivo del 110% anche per i lavori effettuate sulle seconde abitazioni (con esclusione di quelle di lusso). Ma l’intenzione, per evitare uno stress eccessivo per i conti pubblici, sarebbe quella di inserire un tetto massimo di due abitazioni per contribuente incentivabili con ecobonus e sismabonus al 110%.

Entro il primo luglio, inoltre, sono attesi i decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico e la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le disposizioni operative per accedere all’incentivo. Il decreto attuativo del ministero è praticamente pronto ed è stato inviato al Tesoro e all’Ambiente per acquisire il cosiddetto “concerto” dei dueministeri. L’intenzione del dicastero guidato da Stefano Patuanelli, sarebbe quello di non attendere il disco verde finale anche della Corte dei Conti prima di pubblicare il provvedimento. Molto attesa è anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate che dovrà disciplinare il meccanismo della cessione del credito tramite lo sconto in fattura o l’intervento di un intermediario bancario.

Una domanda centrale alla quale l’Agenzia è chiamata a rispondere è chi sarà responsabile se, una volta effettuato l’intervento, fosse stabilita dal Fisco la mancanza di requisiti per l’incentivo.