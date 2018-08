La prima foto del set del documentario di Renzi su Firenze (con insulti)

Lucio Presta ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi impegnato nel documentario su Firenze che sta girando in questi giorni (questo è il primo ciak). Nei giorni scorsi si è registrato il rifiuto di Mediaset alla messa in onda del documentario, per ragioni economiche e non politiche come ha fatto sapere l’emittente di Berlusconi: costa troppo.

Ma a Renzi non farà molto piacere sapere che dopo la pubblicazione della foto il feed di Presta si è riempito di insulti e dileggi nei suoi confronti: “Incredibile! Unica promessa mantenuta…aveva detto che si sarebbe occupato di TV. Ora dovrebbe dimettersi da Senatore”, “anche il film gli fai fare a quel pagliaccio, si comprato una villa da2milioni di euro con i soldi dei terremotati, le sue società lucrano sulle disgrazie altrui, in galera lui e tutta la sua famiglia e combriccola al seguito ..!!! Poi dopo i fatti di Genova devono stare zitti e nascondersi… Sono i vampiri del nuovo secolo!!!”, “ma con quel cialtrone proprio anche no… primo ciak alle sette perché se i fiorentini lo vedono x strada lo menano. Prima ha distrutto Firenze e poi l Italia. L unico merito che ha è che è riuscito a distruggere anche il PD ed i comunisti di M”, e così via.