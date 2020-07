«È un momento storico», ma la diretta di Conte su Facebook non funziona

Dopo l’annuncio dell’accordo trovato sul Recovery Fund e su Next Generation EU il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato in conferenza stampa e in diretta su Facebook per annunciarlo e illustrarne i termini fondamentali. Ma dopo pochi secondi la diretta è caduta e poco dopo è terminata senza che nessuno riuscisse ad ascoltare nulla se non l’introduzione del presidente del Consiglio che parlava di “momento storico”. “Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato piano di rilancio ambizioso. È un momento storico per l’Europa e per l’Italia”, ha cominciato Conte, sottolineando poi di aver stabilito il record di durata dei vertici dell’Unione Europea.

Conte ha confermato le cifre che circolavano già ieri sera sull’esborso totale per l’Italia: “Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre”. E ha detto che “Il governo italiano è forte. L’approvazione di questo piano rafforza l’azione del governo italiano”.



Ma a quel punto la diretta era già terminata, e successivamente il video è stato cancellato direttamente dai social media manager della presidenza del Consiglio.

Il tutto mentre nei commenti cominciavano ad ammassarsi teorie del complotto sulla diretta che non funzionava e un nugolo di clamorosi esperti che, senza aver ancora letto una riga dell’accordo, già gridavano alla svendita dell’Italia. Dove la situazione è sempre disperata e mai seria. Alle 6,20 il video registrato viene ricaricato sulla pagina facebook del premier: