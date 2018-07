La mail dell’INPS: Di Maio sapeva una settimana prima delle stime sugli 8000

Alessandro Barbera sulla Stampa pubblica oggi le prove del fatto che la tabella dell’INPS sugli ottomila disoccupati in più con il Decreto Dignità è stata inviata al ministero dello Sviluppo una settimana prima dell’ok definitivo al provvedimento:

Non c’è stata quindi nessuna manina che ha aggiunto nottetempo e mentre i Severi Controllori del M5S erano distratti la stima che ha fatto scoppiare le polemiche con l’INPS e la Ragioneria Generale dello Stato:

La relazione tecnica verrà ritoccata il giorno prima della pubblicazione in Gazzetta su richiesta della stessa Ragioneria – accade l’11 di luglio – ma per ragioni che non hanno nulla a che vedere con quella stima: il funzionario della Rgs, che per mestiere è chiamato a verificare le coperture finanziarie di ogni provvedimento, chiede di quantificare gli effetti del decreto sul sussidio di disoccupazione.

Dunque nessun giallo, nessun complotto, e d’altra parte sarebbe stato incredibile da parte dell’Inps – che dipende funzionalmente dal ministero del Lavoro – un atteggiamento diverso. Al professore milanese non resta che il peccato originario: quello di essere stato nominato a quell’incarico dall’ex premier ora all’opposizione, Matteo Renzi. Ma è poco più di un peccato originario: basta chiedere a chi in quei mesi ha avuto l’occasione di assistere alle conversazioni fra Boeri e il leader Pd.