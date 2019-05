Di Maio come Jeeg Robot

“Di Maio non ne può più, la Lega va sempre più su, perde consensi perché fa pietà. Movimento 5 Stelle, ne vedremo delle belle, tu che hai votato per Giggi! Ilva, fabrica d’acciaio, Ilva, ci pensa Di Maio ma l’unica certezza è che una cazzata prima o poi la fa!”.

FERMI TUTTI, QUI ABBIAMO DEL GENIO 😂😂😂 Gigi Robot Di Maio Complimenti per il video a 3lamestudio

Per il testo e la voce, a Fabio Lucentini#facciamorete #DiMaio #GigiRobot pic.twitter.com/j5bOJqC94O — Daniele Cinà (@danielecina) 18 maggio 2019

Il divertentissimo video che sostituisce al volto del celeberrimo cartone anni ’70 Jeeg Robot d’acciaio quello del vicepremier Luigi Di Maio è firmato da 3lamestudio. Il testo è di Fabio Lucentini che dà anche la voce alla cover. La canzone continua raccontando tutti i topic fondamentali del personaggio Giggi: i congiuntivi sbagliati (per i quali eventualmente arriverebbe in soccorso Di Battista). Ma anche il destino di Di Maio in caso di caduta del governo: diventerà un navigator? Lucentini ha scritto anche altre cover parodie sui membri del governo. Come questa gustosissima versione di Mazinga-Salvini.

Leggi anche: Sorpresa! C’è un’inchiesta sulla direttiva anti-Ong di Salvini