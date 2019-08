Alessandro Di Battista rompe il silenzio visto che gli fischiavano le orecchie – da giorni è indicato come parte della fronda che non si rassegna all’alleanza con il Partito Democratico – e fa sapere che per lui il MoVimento 5 Stelle deve perseguire la politica dei due forni, ovvero deve mettersi in vendita per scegliere l’alleato che gli offre di più tra Lega e M5S.

Di Battista fa sapere che preferisce la Lega al PD

Ma è impossibile non notare che tra i primi che nomina su Facebook Dibba c’è proprio il Carroccio, che offre la presidenza del Consiglio al M5S (nonostante la Lega abbia smentito stamattina l’offerta):

Non vorrei mai che la prossima legge di bilancio la scrivesse l’Unione Europea e tale rischio è altissimo votando a fine ottobre. E ancor di più pretendo due cose: 1. il taglio dei parlamentari 2. la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. Sono convinto che questi due obiettivi si possano raggiungere in questa legislatura, nella prossima sarebbe molto più difficile. Ho visto nuove aperture della Lega al Movimento e mi sembra una buona cosa. Soprattutto perché non mi dispiacerebbe un Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle. Ho visto inoltre porte spalancate da parte del PD. Zingaretti fa la parte di chi pone veti e condizioni ma in realtà ha il terrore che Renzi spacchi il PD.

Con lo status Di Battista segna il territorio: chi vuole allearsi con il MoVimento 5 Stelle deve starci sul taglio dei parlamentari e deve anche accettare che si revochi la concessione ad Autostrade. Entrambe le strade non sono state giudicate percorribili finora dai due wannabe alleati, anche se il PD ha accettato il taglio oggi. E allora Di Battista alza il prezzo, anche perché se salta il tavolo lui ottiene una candidatura alle prossime elezioni. Comunque vada, gli va bene.

