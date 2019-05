Di Battista annuncia il ritorno e insidia Di Maio

Alessandro Di Battista annuncia il ritorno e visto che il governo sembra a rischio caduta, si mette in fila per un posto nell’eventuale posto in Parlamento. Senza però gettare un ramoscello d’ulivo in direzione di Luigi Di Maio, racconta oggi Annalisa Cuzzocrea su Repubblica:

Nei giorni scorsi ha cercato ancora Alessandro Di Battista, credeva di averlo convinto a dare una mano per la campagna delle europee (partita giovedì sera da Civitavecchia in una piazza con un centinaio di persone). Ma le uniche cose che ha detto l’ex deputato nella prima intervista seguita a un lungo silenzio, ad Accordi e Disaccordi sul Nove, sono state poco rassicuranti: «Io non me lo auguro e non credo che avverrà perché questo governo per merito dei 5 stelle sta portando avanti cose interessanti, ma se dopo le europee cadesse mi ricandiderei». Non a capo politico, «c’è Luigi Di Maio», rassicura a domanda diretta. Ma fa sapere che qualunque cosa accada, lui ci sarà.

Ci sarebbe quindi anche nel caso l’attuale vicepremier fosse costretto a un passo indietro. Anche perché, Di Maio a parte, a guidare il Movimento sembra non essere rimasto nessuno. Il ruolo di Davide Casaleggio è infinitamente lontano da quello rivestito dal padre: il manager segue gli interessi della sua società e quelli della piattaforma informatica che vorrebbe espandere. Beppe Grillo è praticamente scomparso, congressi dei terrapiattisti a parte. Resta la “comunicazione”, in un ruolo del tutto improprio di ufficio politico. Ma non basterà a proteggere Di Maio dagli attacchi che arriveranno in caso di sconfitta. «Se la Lega si ferma al 30 per cento il governo può reggere — è il ragionamento di chi gli sta intorno — se arriva al 35, invece, Conte è finito. E lo è anche Luigi».

