M5S, per le Europee raccolti meno di 50mila euro

Il Fatto Quotidiano racconta oggi che la raccolta fondi per la campagna elettorale delle elezioni europee dalle parti del MoVimento 5 Stelle langue, tanto che i grillini vogliono chiedere altri contributi a deputati e senatori. Che però non sembrano entusiasti:

La campagna elettorale per le Europee stenta a partire per mancanza di fondi. Il comitato elettorale nei giorni scorsi ha chiesto per email agli eletti in carica alla Camera e al Senato di versare 1.500 euro a testa entro il 3 maggio. Se tutti i 326 parlamentari versassero la quota, si raggiungerebbero il mezzo milione. Ma non tutti sono d’accordo, anzi sembrerebbe che a non esserlo sia la maggioranza.

Su 489mila euro che il comitato sperava di ottenere, ne sarebbero stati raccolti solo 50mila. “Donerò, ma non più di 500 euro al massimo, non ci sto a diktat calati dall’alto”, ha dichiarato uno dei parlamentari ad Adnkronos.“Le restituzioni le facciamo, 300 euro a Rousseau le versiamo –ha riferito un’altra deputata – finanziamo gli eventi ‘citylab’ per l’Italia, abbiamo da poco sovvenzionato Italia 5 Stelle e ogni volta che ci sono elezioni –regionali prima, comunali nel mezzo ed europee poi– ci viene chiesto di metter mano al portafogli: ora basta”.

C’è pure chi propone di creare una fondazione come il Pd e chi, invece, dice “basta braccini corti” e accetta di buon grado la richiesta.