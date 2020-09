“Devi conquistare il suo cuore, non solo la F…”: i manifesti elettorali di Giuseppe Cirillo a Napoli

A Napoli sono spuntati dei manifesti elettorali che fanno a gara con quelli del Partito Animato a Caserta. Ma questa volta non si tratta di una campagna di comunicazione. É Giuseppe Cirillo , candidato alla Regione come presidente

del Partito delle buone maniere ad avere avuto l’ideona di tappezzare la città di Napoli con un cartello che recita «Scemo, devi conquistare il suo cuore, non solo la f….Basta violentatori, usa buone maniere». I manifesti, spiega il Mattino, sono apparsi ieri tra via Marina e la zona orientale della città. E non c’è l’indicazione a votare il Partito delle Buone maniere:

L’invito al voto alla lista (corre con solo 10 candidati) non c’è, ma il fondatore del partito delle buone maniere, Giuseppe Cirillo, di Caserta, conferma la paternità dell’iniziativa. «La nostra è una campagna contro gli abusi sessuali. Linguaggio forte, certo, ma noi usiamo questo linguaggio». E preannuncia, a ridosso del voto, «altre iniziative di questo genere». Cirillo si era già presentato in precedenti consultazioni elettorali a Napoli ed in Campania con il partito “Preservativi gratis”, fondato nel 2001, ed aveva organizzato distribuzioni in piazza di profilattici. Mentre alle ultime regionali in Umbria Cirillo si era presentato con la nuova formazione politica ma riuscendo a raggranellare appena 500 voti. Ma perché non c’è l’invito al voto sui manifesti? «La prefettura ce lo ha vietato», spiega Cirillo, senza fornire altri particolari.

Cirillo fa da sempre campagne provocatorie come quando, canditato con la Lista Bonino nel 2001, si autodefiniva «consumatore seriale di condom». In questo video ad esempio, lo potete ammirare mentre fornisce consigli a Ilary Blasi sulla questione della copertina di Gente con la figlia Chanel.