Il Partito Animato: chi ha candidato Calimero, Pollon e Lady Oscar a Caserta

Più piccolo e nero di Giorgia Meloni e che usa lo slogan coniato dalla Lega. C’è un solo personaggio che può permettersi l’affronto ai due leader del centrodestra, ed è candidato a Caserta. É Calimero, il pulcino, appunto “piccolo e nero”, idolo dei bambini degli anni Sessanta (quelli di “dopo Carosello, a letto!”). Corre per il Partito Animato che sostiene la candidatura a presidente della Regione Campania di Orazio. E non è uno scherzo. Almeno, non lo è del tutto.

Partito Animato: chi ha candidato Calimero, Pollon e Lady Oscar a Caserta

La città campana è stata infatti tappezzata di manifesti elettorali che propongono candidati famosissimi per essere stati personaggi di cartoni animati molto amati dai bambini: Goku, Sailor Moon, Homer Simpson, Holly, Lady Oscar, Pollon, ciascuno dei quali abbinato a un messaggio politico. Per cui se la dolcissima Puffetta – lei che è blu – chiede “Pari diritti per tutte le quote rosa”, Lady Oscar (sull’ambiguità sessuale del personaggio si muove il manga giapponese dal quale il cartone trae origine) predica “Genitore 1 e Genitore 2”. E il maldestro ispettore Gadget inneggia al “Lanciafiamme” (che ricorda molto l’esortazione leghista all’uso della ruspa).

Ma chi è il candidato presidente Orazio? L’amico di Clarabella delle avventure di Topolino non c’entra. Il fantomatico personaggio deriva dal nome dell’agenzia di comunicazione che si è inventata tutto e che si chiama “Ratio”. Il motivo? Eccolo spiegato sul sito votaorazio.it:

Leggi anche: “Il ministro della Speranza, Salute”