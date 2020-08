Desiré Manca e le critiche per la tutina leopardata

Desiré Manca, consigliera regionale M5S in Sardegna, ha pubblicato una diretta su Facebook, in cui critica la gestione Solinas per il Coronavirus. L’attenzione dei commentatori non si è concentrata però sul merito ma sull’outfit della Manca, che ha indossato una tutina leopardata

Pochi minuti fa Desiré Manca, consigliera regionale M5S in Sardegna, ha pubblicato una diretta su Facebook, in cui critica la gestione Solinas per il Coronavirus. L’attenzione dei commentatori non si è concentrata però sul merito ma sull’outfit della Manca, che ha indossato una tutina leopardata.

Alcune persone soprattutto donne, hanno ritenuto di esprimere dissenso perché un politico, a loro avviso, non è credibile se si veste in modo diverso.

Le doti intellettuali vengono sminuite dalla tutina, dice chi non può più indossarla.

E’ la stessa Manca a rispondere alle critiche, che non le vengono rivolte da oggi. La consigliera spiega che quando è stata eletta era stata avvertita: lei ha sempre amato un certo stile e le avrebbe creato dei problemi. Ma proprio perché è così non ha ritenuto di dover cambiare perché ha sempre creduto in quello che fa a livello politico e ha sempre cercato di insegnare e valorizzare la diversità. Spiega che Chiara Geloni è stata una delle poche ad averle espresso solidarietà in pubblico e in privato. Desiré Manca invita quindi a criticarla per il suo lavoro e non per la sua tutina. Del resto precisa di entrare in consiglio per lavorare per tutti i sardi e di questo di dovrebbe parlare. Chi si ricorda quando Maria Elena Boschi fu oggetto di sessismo per aver indossato un bikini? Forse sarebbe arrivata l’ora di smettere di guardare l’abito e di concentrarci sul monaco.

