Il Capitano ha pubblicato un post su Facebook per criticare il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi che ha creato molte polemiche per un suo tweet sul nubifragio di Verona e certi “nazifascisti e razzisti” che abitano in città. Il leader della Lega si arrabbia. Forse perché non ricorda quando ha fatto propaganda sui migranti dopo la pioggia che ha allagato Palermo?

Matteo Salvini ha pubblicato da poco un post su Facebook per criticare il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi che ha creato molte polemiche per un suo tweet sul nubifragio di Verona e certi “nazifascisti e razzisti” che abitano in città. Il Capitano ha tirato fuori dal frigo tutta l’indignazione che gli è avanzata dal weekend. Ma non si ricorda quando ha fatto propaganda sui migranti dopo la pioggia che ha allagato Palermo?

Salvini che si indigna per Berizzi e il nubifragio di Verona è lo stesso dei migranti dopo Palermo allagata?

Berizzi su Twitter aveva scritto: “Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma”. Probabilmente il giornalista è stato tradito dalla sintesi che il social obbliga ad avere perché c’è qualcosa che non torna: il karma che secondo il ragionamento dovrebbero pagare SOLO i nazifascisti e i razzisti in realtà è ricaduto su tutti i cittadini, anche quelli che sono stati oggetto proprio dell’odio descritto. Berizzi esprime solidarietà ai veronesi. Tutti. Ma ne approfitta per dire che in altre circostanze, quando è solo una minoranza a soffrire, alcuni personaggi non sono altrettanto solleciti a fare giustizia. La questione non andava spiegata in questo modo, e si poteva aspettare un momento diverso, non quando la città è coperta da una coltre di grandine.

Infatti molti veronesi si sono sentiti feriti:

Salvini però ovviamente coglie proprio questa debolezza e pubblica un post per attaccare Berizzi: “Questo sarebbe un “giornalista” e scriverebbe su Repubblica. Che orrore, quanto odio. Mancava scrivesse #colpadisalvini…Il suo commento è talmente stupido da non meritare commenti, semmai pena, tristezza e compassione. Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell’anniversario del terremoto che sconvolse Amatrice e tante altre città d’Italia il 24 agosto 2016, uccidendo centinaia di innocenti.”.

Salvini abbraccia tutti i veronesi e se la prende con Berizzi che aveva fatto altrettanto. Ma quando Palermo era stata colpita da un nubifragio cosa aveva detto esattamente il Capitano? Aveva espresso solidarietà ai palermitani? Non proprio.

Il suo primo pensiero era stato quello di fare propaganda sugli “immigrati” attaccando il sindaco di Palermo Orlando. Ma se Salvini ora si indigna per le parole di Berizzi come mai non si è mai scusato allora per quelle su Palermo? Come mai oggi sarebbe un oltraggio scrivere #colpadisalvini mentre lui all’epoca twittava #colpadirorlando?

Leggi anche: Salvini dice che non manderà la figlia a scuola con la mascherina