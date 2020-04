Il quotidiano MF oggi pubblica uno schema che riepiloga i prestiti del Decreto Liquidità e spiega che la garanzia arriva al 100% per le imprese minori (importi fino a 25 mila euro) e fino a 3,2 milioni di fatturato, solo nel caso che l’azienda o l’istituto di credito richieda anche l’intervento di un confidi: «Le operazioni saranno a tassi di mercato, oggi comunque bassi. Sono escluse quelle calmierate (tassi all’1-2%) per i piccoli operatori economici e per importi fino a 25 mila euro. Banche e imprese hanno comunque un’alternativa: i 25 mila euro si possono concedere sì a tassi di mercato, ma con la garanzia al 90%».

Decreto Liquidità: come arrivano i soldi alle imprese

Le imprese devono privilegiare la rapidità al fattore costi: meglio avere una rata più bassa, o un periodo di preammortamento (in cui il debitore paga solo la quota interessi) piuttosto che un tasso dell’1% più basso. Secondo questo schema i primi finanziamenti garantiti potrebbero essere erogati entro il 20 aprile, ma l’Abi e i singoli istituti sono stati molto chiari nel precisare che la nuova liquidità non potrà essere distribuita indiscriminatamente: tutto il nuovo credito dovrà rispettare i requisiti di bancabilità. Ecco perché la liquidità garantita sarà molto probabilmente indirizzata solo verso gli attuali clienti.

Con l’autocertificazione in sostanza l’imprenditore fornirà una serie di informazioni sulla propria attività senza però essere tenuto a presentare ulteriore modulistica. Procedure più dispendiose ci saranno invece per i fidi di dimensioni maggiori (quelli che ricadranno con ogni probabilità sotto la garanzia Sace) e per le aziende già classificate ad incaglio. Anche in questi casi però l’obiettivo è accorciare i tempi delle istruttorie rispetto a quelli consueti per avere risposte più celeri.

Con clienti già conosciuti e per importi non particolarmente rilevanti è invece prevista una pratica di fido semplificata. A seguito della pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, il ministero dello Sviluppo economico “si e’ adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti”, riferisce il Mise in una nota spiegando che “è già disponibile on line sul sito ‘fondidigaranzia’ il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovra’ compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgera’ per richiedere il finanziamento”.

