Il De Falco furioso contro Di Maio e il M5S

Gregorio De Falco, 53 anni, eletto senatore per il Movimento 5 Stelle (sconfitto nel collegio uninominale di Livorno è stato ripescato nel proporzionale) alle Politiche del 4 marzo scorso, da qualche giorno sta dando la caccia ai grillini sul decreto sicurezza: ha presentato una serie di emendamenti che contestano l’impianto della legge salviniana ma dall’interno del M5S gli stanno chiedendo di ritirarli. Per tutta risposta lui ha rilasciato un’intervista a Fabrizio Roncone del Corriere della Sera nella quale critica il leader Di Maio, il portasilenzi Casalino e in generale l’atteggiamento dei grillini:

«Le ripeto ciò che ho già detto alcune ore fa: io sono e resto un ufficiale della Marina italiana che ha giurato sulla Costituzione, e non intendo venire meno a questo giuramento. Non solo: ho anche intenzione di seguire, fino in fondo, i suggerimenti che, in tema di sicurezza, ci arrivano dal Presidente Mattarella».

Quindi?

«Quindi quel decreto, senza i miei emendamenti, non lo voto».

I leghisti sono furiosi.

«Scusi,non ho capito: sono furiosi in che senso?».

Di Maio e Salvini hanno un accordo fatto di reciproci passi indietro.

«Io non so niente di questi accordi. So solo che, poiché i miei emendamenti sono migliorativi e rispettosi della Carta Costituzionale, non c’è alcuna ragione perché io debba ritirarli».

Questa è la sua ultima parola?

«Un ufficiale ha una sola parola,signore».