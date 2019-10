Davide Galantino da M5S a Fratelli d’Italia e l’accusa sulla “parente della segretaria” assunta alla Camera

Il deputato Davide Galantino ieri ha annunciato che passerà al gruppo di Fratelli d’Italia dal MoVimento 5 Stelle durante la discussione sul taglio dei parlamentari. Il Messaggero racconta che l’annuncio dell’addio ai grillini è stato movimentato:

L’annuncio non è indolore. Perché a Montecitorio la notizia provoca un mezzo parapiglia. Gli ex colleghi gli danno del «venduto». Mezza rissa, travolto il deputato leghista Giuseppe Basini.

Il passaggio non è stato indolore soprattutto perché nel discorso Galantino ha accusato il M5S, partito con cui è stato eletto, di aver fatto propaganda con il taglio dei parlamentari perché in realtà il risparmio sarà dello 0,007% della spesa pubblica.

In un altro passaggio del suo discorso Galantino ha spiegato che Camera e Senato, ministeri e regioni continueranno ad avere le figure più onerose, compreso il portavoce del premier che prende 170mila euro l’anno, segnala che gli F35 dovrebbero essere tagliati e aggiunge che non si trovano i milioni di euro per pagare gli straordinari dei poliziotti e le auto blu mentre con il reddito di cittadinanza si sprecano soldi (la parte divertente è che è stato eletto nel M5S che lo aveva nel programma). Galantino dice che ha votato la riforma soltanto per vedere andare a casa quelli che hanno promesso di cambiare il paese ma non lo hanno fatto. E alla fine del discorso fa un riferimento “in codice”: «Con quel potere sappiamo benissimo che si possono assumere amici, amici degli amici, addirittura siamo arrivati ai parenti di sangue, vero segretaria?».

