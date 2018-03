Davide Bono e la condanna per diffamazione

Ieri il consigliere regionale Davide Bono ha pubblicato su Facebook uno status in cui si scusa con l’allora vicepresidente del consiglio Roberto Placido per una frase detta nel 2013. Uno status un po’ enigmatico, come quelli pubblicati qualche tempo fa da Di Battista e Di Maio. La storia che spiega lo status la racconta oggi La Stampa:

Guai a insultare, anche via Facebook. Da ieri ne sa qualcosa Davide Bono, il consigliere regionale grillino scelto da Di Maio come suo front man in Piemonte, secondo il quale sui social «si usa un linguaggio colloquiale» che, a suo dire, avrebbe giustificato la qualifica di «fessi e collusi» lanciata sui consiglieri regionale che nell’ormai lontana estate del 2013 visitarono l’appena inaugurato termovalorizzatore del Gerbido.