Davide Barillari e Roberta Lombardi assente in Regione per aiutare il PD

Davide Barillari aveva promesso le dimissioni da consigliere regionale se fosse arrivato l’accordo tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico. Poi l’accordo è arrivato e Barillari ci ha ripensato, decidendo di sacrificarsi eroicamente per restare sulla sua poltrona in via della Pisana. Ma non per questo ha smesso di fare la guerra alla capogruppo Roberta Lombardi, tra gli sponsor più decisi dell’accordo con il PD. E ieri sulla sua pagina facebook ha detto che durante il voto sul rendiconto generale della Regione Lazio l’opposizione ha perso per un solo voto: quello, mancante, di Roberta Lombardi.

E c’è di più. Fa sapere Simone Canettieri che Barillari sta organizzando una riunione dei ribelli M5S domenica a Firenze:

E quindi Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, dà appuntamento ai ribelli per domenica a Firenze. Ma quanti sono? «Sedicimila: tutti quelli che hanno votato no all’accordo con il Pd sulla piattaforma Rousseau», rilancia Barillari. Che si trova in casa anche il problema di cosa fare con la Regione guidata da Nicola Zingaretti. Il Pd offre al M5S due posti (per i tecnici) in giunta. Roberta Lombardi, la capogruppo,è possibilista («ma non adesso»), l’antagonista Valentina Corrado la gela: «Non esiste nessuna decisione di gruppo o votazione su Rousseau che possa derogare alla coerenza».

In attesa di sapere se con Barillari a Firenze domenica saranno sedicimila o sedici, la guerra interna al M5S diventa sempre più aspra.

