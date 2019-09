«C’è stata una strumentalizzazione non solo giornalistica di una bellissima operazione di democrazia e di partecipazione»: per il senatore Emanuele Dessì, che ne parla con il Corriere della Sera, nel MoVimento 5 Stelle va tutto bene madama la marchesa e come al solito è colpa dei giornalisti e di qualcun altro. Nella realtà invece il clima interno al M5S è sempre più esplosivo e sul banco degli accusati c’è Luigi Di Maio, che mai come oggi sente traballare il suo potere più o meno assoluto.

Scissione M5S: come procede la rivolta dei senatori grillini contro Di Maio

La parola “scissione“, sdoganata dopo l’operazione di Renzi che ha dato il via a Italia Viva – e ieri ha visto aderire al nuovo gruppo anche una senatrice eletta con i grillini, ovvero Gelsomina Silvia Vono – non è più un tabù. E soprattutto parte da lontano: dalla clamorosa scoppola da sei milioni di voti in meno presa alle elezioni europee e da agosto, quando, in contemporanea con la crisi di governo, una pattuglia di senatori ha preparato un documento per chiedere modifiche alla regole e ai poteri di Di Maio. Poi la mozione è stata fermata. Ma la questione è riesplosa con la formazione del governo giallorosso: da un lato gli ortodossi hanno trovato un equilibrio con Di Maio, dall’altro però è cresciuto il numero degli scontenti un tempo vicini al capo politico.

L’assemblea di martedì ha poi sancito la rottura: è vero che i 70 senatori firmatari del documento interno non hanno esplicitamente chiesto le dimissioni di Di Maio, ma è anche vero che il documento chiedeva una modifica del regolamento interno grillino (e dello Statuto) per limitare i suoi poteri di Capo Politico in maniera decisiva.

Tra i senatori c’è chi getta acqua sul fuoco come Dessì e chi con i giornalisti parla esplicitamente di addio di Di Maio, anche se poi smentisce o dimentica alla prima occasione pubblica. Ma questo è tipico dei grillini. La questione va a intrecciarsi con una diaspora annunciata a destra come a sinistra: da una parte Salvini e Crippa favoleggiano di venti senatori pronti a lasciare, dall’altra (Renzi) c’è chi ne annuncia cinque. Alessandro Trocino sul Corriere della Sera spiega che per ora si tratta di voci, che però vengono prese molto sul serio:

Ma sono voci, ipotesi che si rincorrono, decisioni che vertono su situazioni personali più che correnti organizzate e gruppi di potere pronti a spostarsi. Per provare a vedere se l’incendio Di Maio invita i suoi a «registrare le conversazioni, se qualcuno viene a fare delle avances». Per capire se l’incendio si spegnerà, bisognerà attendere l’elezione del nuovo capogruppo in Senato (possibile Danilo Toninelli) e i dieci «facilitatori», che si andranno ad affiancare ai referenti regionali, in quella riorganizzazione lanciata a febbraio e poi impantanata.

Il M5S perde pezzi in Parlamento

Luca De Carolis sul Fatto spiega che ieri Mario Michele Giarrusso, infuriato per non essere stato nominato sottosegretario, si è astenuto in commissione sul provvedimento anti-riciclaggio.

“C’è un grave problema nel merito”, si è giustificato. Ma rimane a rischio uscita. Mentre Gianluigi Paragone torna a smentire: “Non ho alcuna intenzione di lasciare il Movimento”. Però dopo l’addio della Vono ora si teme per un altro senatore, “inquieto”. E poi ci sono quelle voci da Montecitorio, su un gruppo di peones pronti ad andare con Salvini. “S arebbe un’idiozia” infierisce un big della Camera. Ma i contatti ci sono. E ALLORA la palla torna al capo, a Di Maio. Pronto a calare “i 12 facilitatori” per quella che sarà una sorta di segreteria nazionale. La prima risposta dal leader che martedì, dicono, si era agitato molto appena appreso dell’assemblea in Senato. E non a torto, a occhio.

La nuova struttura sarebbe un organismo di 12 componenti integrato d’ufficio dai due capigruppo di Camera e Senato e dal garante Beppe Grillo. Simone Canettieri sul Messaggero parla di una cena tra Barbara Lezzi e Giulia Grillo, ex ministre finite senza poltrona dopo il rimpasto di Di Maio:

Il clima è esplosivo. Il pranzo nei pressi della Camera tra Barbara Lezzi e Giulia Grillo, ex ministre del governo gialloverde non confermate, diventa un piccolo, grande caso politico. Entrambe sono molto deluse per il trattamento ricevuto da Di Maio e ne contestano la leadership, entrambe hanno seguito territoriale (in Puglia e Sicilia) e invocano il ritorno di Beppe Grillo.

La stessa Grillo ha saputo che non sarebbe stata confermata al ministero della Salute trenta minuti prima che il premier Conte salisse al Colle con la lista della squadra.

L’avviso: un telegrafico messaggio di Luigi Di Maio. Nessuna sorpresa, però. La parlamentare M5S, d’altronde, da mesi si lamentava di non essere coinvolta nelle scelte dei vertici (così come Danilo Toninelli), una scarsa attenzione che il Capo politico avrebbe dimostrato anche nei confronti del suo dicastero. Adesso è tornata deputata semplice. Ma l’amaro per il trattamento ricevuto c’è ancora. Una questione personale che si salda con il caos di queste ore dentro il M5S con Di Maio sul banco degli imputati: «Nasciamo come movimento leaderless – dice Grillo al Messaggero – per questo motivo, i veri leader sono i partecipanti. Chi si spende, chi porta avanti il progetto in ogni sua declinazione».

Tradotto: Di Maio non è il leader. Eppure ha troppo potere. Bisogna limitarlo.

