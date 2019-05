Dario Tamburrano: il trombato alle Europee diventa assessore della Giunta Raggi

Dario Tamburrano sarà il prossimo assessore all’Ambiente della Giunta Raggi. Lo scrive oggi Il Messaggero, segnalando che Tamburrano non è riuscito a farsi rieleggere al Parlamento Europeo e questo lo mette in pole position per Roma:

Il voto europeo ha sgombrato il campo, suo malgrado, a Dario Tamburrano, ambientalista, europarlamentare uscente del M5S. Ma non rieletto: non sono bastate 13.732 preferenze; è arrivato solo quinto tra i pentastellati nella circoscrizione dell’Italia centrale. In Campidoglio si sapeva da tempo che, se le cose fossero andate male per Bruxelles, sarebbe stato il nome giusto per la poltrona di Roma. Raggi lo apprezza «moltissimo» e gli avrebbe già recapitato la proposta di unirsi alla squadra. Lui sta valutando, ma dovrebbe essere questione di giorni. In Comune sono ottimisti. Il profilo, dicono nello staff di Raggi, «è quello giusto: militante M5S, ma competente».

Ora, a rigor di logica la frase presuppone che i militanti M5S di solito siano incompetenti, e se questa è la voce dal sen fuggita del Campidoglio chi siamo noi per metterla in dubbio? Ma proseguiamo:

Dopo Tamburrano, Raggi vorrebbe altri cambi. Non solo un assessore al Verde, l’altra delega lasciata da Montanari. Margherita Gatta, l’assessora ai Lavori pubblici,è sempre data in uscita. Tocca soltanto trovare il rimpiazzo. Quanto all’Ama, manca solo l’ufficialità per i nuovi vertici: il presidente, come anticipato dal Messaggero, sarà l’avvocato (esperto di concordato…) Luisa Melara. Il geologo Massimo Ranieri sarà l’ad e il commercialista Paolo Longoni andrà nel Cda.

D’altro canto che Tamburrano sia un esperto del settore lo dimostra la sua competenza nel lombricolage, ovvero nell’alleanza tra MoVimento 5 Stelle e lombrichi per un mondo migliore:



Dario Tamburrani e il lombricolage a Italia 5… di next-quotidiano

il Lombricolage è un compostatore di fondi da caffé ideato dal portavoce all’Europarlamento per consentire a tutti i cittadini di mettere in atto l’alleanza tra gli esseri umani e i lombrichi.

Il compostatore cilindrico ideato da Tamburrano è stampato con la stampante 3D, perché se il Movimento Cinque Stelle vuole fare una cosa la fa bene fino in fondo. E quindi dal momento che non è in commercio chiunque potrà stamparsi il Lombricolage in casa, o andare a farselo stampare dall’amico che ha la stampate 3D. Ma in che modo i lombrichi ci salveranno? È presto detto, depositando i fondi di caffè nel Lombricolage i lombrichi li trasformano in concime che potrà essere usato per le piantine sul terrazzo o addirittura per l’orto (però a questo punto di caffè dovrete berne davvero tanto). Anche Tamburrano lo usava per concimare il suo orticello, ma – ammette – ora in Europa è più difficile (maledetta Europa che rendere difficile ad un portavoce coltivare il suo orticello!1) e quindi si limita a curare un vasetto di pomodori in ufficio. In pochi minuti di intervento abbiamo tutto: l’auto produzione del concime (e fin qui niente di nuovo), l’auto produzione del compostatore e l’autoproduzione del cibo bio a km 0 (anzi a metro zero). Con uno così, siamo a posto.

