Da “Devi soffrire” alla password di Pippo: i video dei momenti meme degli italiani alle Olimpiadi

I Giochi Olimpici sono iniziati da pochi giorni, ma sui social ci sono già delle vere e proprie compilation di momenti memorabili che hanno visto come protagonisti alcuni atleti (anche medagliati) italiani. Una raccolta di meme Tokyo 2020 che regala momenti di imbarazzo e altri di gioia incontrollata e stupore, specchio di una manifestazione in grado di attirare l’attenzione di molti (quasi tutti) anche a prescindere dalla passione per lo sport e per le discipline meno “mediatiche”.

Meme Tokyo 2020, i video “italiani” dei momenti più memorabili dei Giochi

Una grande mano in questa video-teca di meme Tokyo 2020 arriva da Twitter, con il profilo di Giulia2 che ha raccolto gli istanti più virali – finora – della manifestazione a Cinque Cerchi, dentro e fuori dal campo. Si parte con Paola Egonu che durante il match con la selezione Russa (ROC) ha prima chiesto scusa a un’avversaria colpita con una violenta schiacciata e poi, non ricevendo risposta, si è lasciata andare con un intercalare molto romano.

il già iconico sorry sorry sorry ma pijatela nderculo vAMOOOS di Paola Egonupic.twitter.com/nKc21CDVvE — giulia² (@bravqs) July 26, 2021

Paola Egonu e non solo. Perché oltre a quella citazione da bar dello sport capitolino, l’atleta azzurra si è anche lasciata andare a un incitamento in spagnolo. Poi c’è l’allenatore di Fabio Garozzo che, come in un film su Rocky Balboa, incitava il suo atleta (alle prese con crampi e dolori muscolari) al grido “Devi soffrire”.

Fabio Galli, allenatore di Daniele Garozzo, che durante la finale del fioretto maschile gli urla DEVI SOFFRIRE DEVI SOFFRIRE pic.twitter.com/7ExgIrSYVM — giulia² (@bravqs) July 26, 2021

Poi, tra i video meme Tokyo 2020 c’è anche quello diventato virale della “gaffe” andata in onda a Eurosport, con il telecronista che – a sua insaputa – è stato mandato in onda mentre chiedeva le password del pc. E in televisione sono finiti anche alcuni medagliati, apparsi sorpresi dalle luci delle telecamere. Ecco Vito Dall’Aquila:

Vito dell’Aquila che appena dopo aver vinto un oro olimpico a vent’anni è subito: tg1???? oooh sto uscendo in televisione!! e che devo dire? pic.twitter.com/ghY2smYhK0 — giulia² (@bravqs) July 26, 2021

I Giochi sono appena iniziati, ma i nostri atleti hanno già offerto grandi lampi di memorabilità. Sia in termini di vittorie che in termini di social.