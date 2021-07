“Pippo, Pluto e Topolino…”: l’epic fail del telecronista che litiga (in onda) con la password | VIDEO

Una gaffe, a sua insaputa, che ha visto come protagonista un telecronista di Eurosport, chiamato a raccontare il match di calcio tra Francia e Sudafrica a Tokyo 2020. Il tutto mentre l’emittente – che detiene i diritti in esclusiva (per l’Italia) per lo streaming dei Giochi olimpici – stava mandando in onda le immagini di una partita di pallavolo. Insomma, un doppio errore che ha avuto l’immediato effetto comico, con due minuti “straordinari” di televisione.

pippo pluto e topolino pic.twitter.com/HMezvRbxx2 — giornalisti out of context (@giornalistiOOC) July 26, 2021

Telecronista Eurosport chiede la password del pc in diretta tv

Il telecronista – di cui non sappiamo il nome, ma la ristretta cerchia dei professionisti che stanno raccontando il calcio olimpico di Tokyo 2020 sono quattro (Federico Zanon, Andrea Distaso, Riccardo Roversi, Alessandro Lettieri) -, come evidente, non sa di essere in diretta. Davanti agli occhi dei telespettatori, infatti, si vedono le immagini del pre-partita di volley femminile tra Cina e Turchia (vittoria delle turche per 3 set a 0). Ma l’audio “parla” di altro.

Due minuti di richieste fuori onda che, in realtà, sono andate in onda. Tutto parte con la “prova” dell’incipit sulla partita di calcio, ma poi ecco l’imprevisto: in diretta, mentre scorrono le immagini del volley, il telecronista Eurosport chiede a più riprese le password per accedere al pc e le risposte che gli arrivano (dalla regia?), non sembrano piacergli: “Chiamarla Pippo una password era troppo difficile? Pippo, Pluto e Topolino… Qui c’è un foglio appeso, ma c’è una classifica”. Poi, parlando con qualcuno che prova a dargli altre indicazioni: “Ma “but” come “boot” o come “b.u.t”? Pure il punto per complicarci le cose? Ma è il computer della NASA?“.

L’effetto comico è servito e il filmato diventa virale nel giro di poche ore. Una gaffe tecnica che è il prodotto di due errori che si sono sommati: dall’audio e il video non sincronizzati, fino al microfono aperto e mandato erroneamente in onda e in diretta. Per fortuna, a differenza di altri episodi accaduti nel passato in altre emittenti, nulla di compromettente è stato trasmesso. Se non le password di un pc che nessuno sa dove sia.

(foto: da Eurosport)