Perché la Russia partecipa alle Olimpiadi col nome Roc e cosa significa?

Dopo lo scandalo sul doping del 2019, la Russia fu espulsa da tutte le manifestazioni sportive per quattro anni. Ecco perché ai giochi bandiera, inno e divise non portano il nome del paese, ma solo l’acronimo del comitato olimpico

E’ stato chiaro a tutti, dopo pochi minuti dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo che la Russia non avesse ne sigla e ne bandiera del paese. Ma perché?

ROC, per cercare la Russia ecco l’acronimo

I motivi dell’assenza della Russia come istituzione dai giochi si trovano nella vicenda del 2019. L’ultimo 9 dicembre ante-Covid la WADA, Agenzia Mondiale Anti Doping, squalificò l’intera delegazione russa. La decisione così drastica fu causata dall’intromissione del governo nella preparazione ai giochi. Secondo la Wada le autorità russa avrebbero manipolato l’agenzia antidoping nazionale per modificare i risultati dei test agli atleti. Per qualche settimana si parlò del caso doping di stato, per cui la Russia fu espulsa da tutte le manifestazioni sportivi per i quattro anni successivi. Dapprima il governo di Vladimir Putin ha minacciato ritorsioni verso il comitato olimpico, per poi vagliare la via della mediazione presentando il ROC. Gli atleti di quest’anno che sfilano con divise richiamanti i colori della Russia e alle cui vittorie suonano musiche russe (ma non l’inno), concorrono con il nome di ROC ovvero Russian Olympic Committee, Comitato olimpico Russo.

Inno e bandiera, i grandi assenti del ROC

La formalizzazione sull’esclusione della nazione del presidente Putin è diventata ufficiale il 19 febbraio 2021, quando il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che la soluzione trovata prevedeva l’assenza di bandiera e inno. Il CIO ha detto esplicitamente che la punizione da loro immaginata è rivolta alla politica di Russia che ha violato le regole come sistema paese, e non gli atleti che sono stati considerati (a torto o a ragione) parte passiva di quanto accaduto. Al posto della bandiera, gli atleti sfilato con un vessillo avente una fiamma nei colori bianco, blu e rosso sopra gli anelli olimpici, mentre l’inno ha lasciato il posto ad un passaggio del Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Comunque sta cosa della Russia bandita dai giochi ma c’è il ROC, che è composto da atleti russi, che indossano i colori della bandiera russa, che festeggiano con musica russa ma non l’inno russo, ma “ehi, non è la Russia!”, è un po’ ridicola #Tokyo2020 pic.twitter.com/wkqIRjSEja — Massimo (@MaximusDP) July 25, 2021

In molti sui social hanno accolto con grande ilarità la decisione, a dir poco morbida, di punire la delegazione russa.