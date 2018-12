Cinque miliardi: quanto ci costa la mancata crescita 

L’ISTAT ha certificato ieri che il terzo trimestre 2018 ha avuto crescita negativa e lo stesso ci si attende per l’ultimo. L’economia italiana si sta avviando quindi verso la recessione, come da pronostici degli ultimi mesi, compresi quelli dell’istituto di statistiche. Ma quanto potrebbe impattare sui conti del governo?

La prima risposta, facile, è: molto. Il governo ha indicato un valore tendenziale di crescita dello 0,9% nel 2019 e ha pronosticato un obiettivo programmatico pari all’1,5%. Oggi sembra che questo obiettivo, già criticato da tutti gli enti nazionali e sovranazionali, sia davvero troppo generoso. Se non dovesse essere centrato, si creerebbe uno squilibrio dei conti pari a 5 miliardi di euro.

Se invece il dato rimanesse inchiodato ad un livello dell’1% o poco meno (è la stima ad esempio di Intesa San Paolo, che proprio ieri ha evidenziato ulteriori rischi al ribasso) allora andrebbe valutato l’impatto di quello 0,6 per cento che non si è materializzato. In condizioni normali, la minor crescita porta con sé entrate fiscali più basse e maggiori spese per lo Stato ad esempio sotto forma di ammortizzatori sociali: approssimativamente si traduce in un incremento del disavanzo di circa la metà.