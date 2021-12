Quanto costerà una mascherina FFP2 a prezzo calmierato

Non si è solo deciso di modificare le regole della quarantena per i vaccinati e di estendere l’uso della certificazione verde rafforzata ad altre attività. Il Consiglio dei Ministri di ieri, infatti, ha anche dato il via libera al prezzo calmierato per la mascherina FFP2 che è già diventata di largo utilizzo per via di alcune norme precedenti e su cui sta già avvenendo una speculazione economica nelle vendite al pubblico. Ma quanto costerà questo dispositivo di protezione individuale dopo la decisione del governo?

Prezzo mascherina FFP2, il costo calmierato per i cittadini

In collegamento con No Stop News, su RTL 102.5, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato delle decisione presa dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, quando è stato dato il via libera al decreto che entrerà in vigore nei prossimi giorni, con le modifiche della quarantena per i vaccinati e l’estensione del Super Green Pass ad altre attività. E si è deciso anche di calmierare il prezzo mascherina FFP2 il cui utilizzo, come prevede la normativa, sarà ancora più esteso.

“È stata data una risposta precisa su questo nel consiglio dei ministri di ieri: è previsto un prezzo calmierato per le Ffp2 e credo sia una misura giusta perché nel momento in cui abbiamo obbligato i cittadini, anche coloro che si sono vaccinati, a indossare la Ffp2 credo non sia giusto gravare con ulteriori costi i cittadini”.

Ma quanto costerà? Il prezzo mascherina FFP2 sarà deciso in base agli accordi che la struttura commissariale del generale Figliuolo troverà con i fornitori e i rivenditori. Ma Andrea Costa ha già un numero in mente:

“Per le mascherine credo che dobbiamo ragionare nell’ordine di idee del costo di 1 euro. Abbiamo incaricato il commissario Figliuolo attraverso la struttura commissariale di avviare un percorso con le farmacie e non solo per divenire a un prezzo calmierato, così come è stato fatto anche per i tamponi.

Il prezzo delle FFP2 (obbligatorie su treni, aerei e mezzi pubblici oltre che nei teatri, negli stadi e nei luoghi di intrattenimento fin dal giorno di Natale) dovrebbe, dunque, essere pari al doppio rispetto a quello calmierato delle mascherine chirurgiche (50 centesimi). La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo.