A partire dal giorno di Natale, 25 dicembre, e fino alla fine dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo, per entrare nei cinema, teatri, locali di intrattenimento, musei, stadi e sui mezzi di trasporto sarà obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP 2. Le chirurgiche, invece, rimangono obbligatorie in tutti i luoghi chiusi che non richiedono una protezione maggiore, come luoghi di lavoro, ristoranti, bar, negozi. Quella sui dispositivi di protezione individuale è soltanto una delle disposizioni comprese nel “dl festività” approvato ieri all’unanimità dal Consiglio dei Ministri. Nessuna distinzione tra vaccinati e non, tutti dovranno coprire naso e bocca, anche all’aperto.

Mascherine FFP2: dove sono obbligatorie e come funzionano

Oltre a proteggere gli altri, le mascherine Ffp2 fanno da filtro a beneficio anche di chi le indossa. Appartengono alla categoria delle mascherine Ffp (“filtering face piece particles”), i numeri indicano la suddivisione nelle classi di protezione (Ffp)2 e (Ffp)3, a seconda della loro efficacia filtrante.

L’Istituto superiore di sanità spiega che questo tipo di mascherine non consente la trasmissione di microrganismi (sia virus che batteri) alle persone che si trovano nei pressi di chi le indossa: per questo motivo vengono usate da medici e operatori sanitari che devono assistere i pazienti Covid. In generale, sono consigliate a chiunque si trovi in una situazione ad alto rischio, come un assembramento in uno spazio chiuso. Una ricerca condotta in Giappone ha rilevato come in termini di protezione le maschere di tipo FFP2, specialmente se fatte aderire molto bene al viso, siano decisamente migliori di quelle in tessuto. I modelli provvisti di valvola agevolano la respirazione, e per questo motivo sono sostanzialmente inutili da indossare per evitare la diffusione del coronavirus.

Come indossare (e rimuovere) la mascherina

Per indossare la mascherina in modo corretto bisogna lavarsi le mani prima di scartare il dispositivo di protezione, indossarla toccando solo gli elastici e senza mai toccare la parte esterna; far aderire il ferretto superiore al naso e coprire bene naso e bocca. Mentre la usiamo, dobbiamo lavare e igienizzare le mani ogni qualvolta tocchiamo la mascherina.