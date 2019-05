Cosa vuole fare davvero il governo con gli 80 euro e la flat tax

La flat tax di Salvini con gli 80 euro di Renzi è un’ipotesi di lavoro per il governo Conte. Ma nei termini spiegati da Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, anche se oggi non sono chiari a tutti:

Se il governo dovesse reggere, ed è tutto da vedere, le ipotesi sul tavolo sono due.La prima è la flat tax al 15% per i redditi famigliari al di sotto dei 50 mila euro lordi annui. La seconda è la rimodulazione delle aliquote Irpef, in particolare il taglio di quella oggi al 23%, applicata fino alla soglia dei 15mila euro lordi l’anno, che scenderebbe al 20%.

In tutti e due i casi parte delle coperture verrebbero proprio dal bonus degli 80 euro, che costa 10 miliardi l’anno. Tecnicamente non si tratterebbe di un taglio perché i soldi verrebbero redistribuiti in gran parte alle stesse persone che oggi incassano gli 80 euro. E comunque ci sarebbe una clausola che consentirebbe di optare per il sistema più vantaggioso, evitando che qualcuno ci possa perdere. Sono solo ipotesi, però, perché prima ci sono gli aumenti Iva da fermare, trovando 23 miliardi di euro.